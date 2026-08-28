SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kudelski-Aktien gewesen.

Kudelski-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,64 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kudelski-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 60,976 Kudelski-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 81,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,33 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 18,90 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Kudelski bezifferte sich zuletzt auf 73,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at