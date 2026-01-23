SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 5 Jahren verloren

Kudelski Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die Kudelski-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 298,851 Kudelski-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (1,20 CHF), wäre die Investition nun 2 758,62 CHF wert. Damit wäre die Investition um 72,41 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Kudelski einen Börsenwert von 66,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
