SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.09.2021 wurden Kudelski-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kudelski-Anteile 4,09 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kudelski-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 244,499 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 325,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,33 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 67,48 Prozent.

Kudelski erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 73,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at