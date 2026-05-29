Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 29.05.2026 10:03:53

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kudelski-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,17 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8 547,009 Kudelski-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (1,21 CHF), wäre die Investition nun 10 341,88 CHF wert. Damit wäre die Investition um 3,42 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Kudelski einen Börsenwert von 69,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

mehr Nachrichten