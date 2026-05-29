SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kudelski-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,17 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8 547,009 Kudelski-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (1,21 CHF), wäre die Investition nun 10 341,88 CHF wert. Damit wäre die Investition um 3,42 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Kudelski einen Börsenwert von 69,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at