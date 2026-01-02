Kudelski Aktie
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren
Am 02.01.2016 wurden Kudelski-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 14,20 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 704,431 Kudelski-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (1,23 CHF), wäre das Investment nun 866,45 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 91,34 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 69,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
