SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kudelski-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kudelski-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,01 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 624,480 Kudelski-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 839,93 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,60 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Kudelski zuletzt 75,57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at