Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Kudelski-Investition? 09.01.2026 10:05:10

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kudelski-Investment gewesen.

Am 09.01.2025 wurde das Kudelski-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,27 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,740 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,03 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 1,97 Prozent.

Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

mehr Nachrichten