Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Rentable Kudelski-Investition?
|
09.01.2026 10:05:10
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet
Am 09.01.2025 wurde das Kudelski-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,27 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,740 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,03 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 1,97 Prozent.
Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
