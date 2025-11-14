Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Hochrechnung
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Kudelski-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,37 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kudelski-Aktie investiert, befänden sich nun 7 326,007 Kudelski-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kudelski-Aktien wären am 13.11.2025 9 853,48 CHF wert, da der Schlussstand 1,35 CHF betrug. Damit wäre die Investition 1,47 Prozent weniger wert.
Kudelski war somit zuletzt am Markt 74,35 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
03.11.25