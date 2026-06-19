SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Kudelski eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Kudelski-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 19,10 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hat, hat nun 523,560 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1,24 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 649,21 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 93,51 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 70,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at