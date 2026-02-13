Kudelski Aktie

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

Lohnende Kudelski-Investition? 13.02.2026 10:03:58

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kudelski-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 175,365 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 12.02.2026 5 073,07 CHF wert, da der Schlussstand 1,22 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,27 Prozent verringert.

Insgesamt war Kudelski zuletzt 68,49 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

