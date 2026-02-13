Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lohnende Kudelski-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 175,365 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 12.02.2026 5 073,07 CHF wert, da der Schlussstand 1,22 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,27 Prozent verringert.
Insgesamt war Kudelski zuletzt 68,49 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26