SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Kudelski eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Kudelski-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,55 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hat, hat nun 645,161 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1,19 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,52 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,55 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 66,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at