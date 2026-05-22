Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Investmentbeispiel
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Kudelski-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 18,27 CHF. Bei einem Kudelski-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,726 Kudelski-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 21.05.2026 66,22 CHF wert, da der Schlussstand 1,21 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 93,38 Prozent vermindert.
Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 69,60 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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