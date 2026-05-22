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Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Investmentbeispiel 22.05.2026 10:04:00

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Kudelski-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 18,27 CHF. Bei einem Kudelski-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,726 Kudelski-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 21.05.2026 66,22 CHF wert, da der Schlussstand 1,21 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 93,38 Prozent vermindert.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 69,60 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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