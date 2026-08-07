SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kudelski-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Kudelski-Papier letztlich bei 4,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,480 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 1,22 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,87 CHF wert. Damit wäre die Investition um 70,13 Prozent gesunken.

Kudelski wurde am Markt mit 66,83 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at