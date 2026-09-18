Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lukrative Kudelski-Investition?
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18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kudelski-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,39 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71,942 Kudelski-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 1,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,09 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 7,91 Prozent.
Kudelski erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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