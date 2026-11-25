Kühne + Nagel International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Kühne + Nagel International-Papier letztlich bei 252,90 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,395 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,04 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 24.11.2026 auf 217,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 13,96 Prozent gleich.

Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at