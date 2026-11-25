Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Profitable Kühne + Nagel International-Investition?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Kühne + Nagel International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Kühne + Nagel International-Papier letztlich bei 252,90 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,395 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,04 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 24.11.2026 auf 217,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 13,96 Prozent gleich.
Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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