Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Investmentbeispiel
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04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag 299,80 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,334 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 241,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,52 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,48 Prozent.
Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich jüngst auf 29,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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