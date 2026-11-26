Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage unter der Lupe
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile bei 14,22 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 703,441 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 12 978,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,45 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,78 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Kuros (Kuros Biosciences) eine Börsenbewertung in Höhe von 781,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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