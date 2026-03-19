Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Profitable Kuros (Kuros Biosciences)-Investition?
|
19.03.2026 10:04:12
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.03.2016 wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,39 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 515,857 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 607,54 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Anteils am 18.03.2026 auf 24,44 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,08 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 957,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
|
19.03.26
|SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.03.26
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|SIX-Handel SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.03.26
|SIX-Handel: Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26