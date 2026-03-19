SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.03.2016 wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,39 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 515,857 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 607,54 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Anteils am 18.03.2026 auf 24,44 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 957,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at