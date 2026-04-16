Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Lohnende Kuros (Kuros Biosciences)-Investition?
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 18,58 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,383 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,55 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 15.04.2026 auf 25,74 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,55 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Kuros (Kuros Biosciences) eine Marktkapitalisierung von 1,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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