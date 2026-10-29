SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kuros (Kuros Biosciences) gewesen.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 16,56 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,393 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 20,94 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 264,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,46 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) war somit zuletzt am Markt 831,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at