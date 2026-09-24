SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,46 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 065,041 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 17,56 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71 382,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 613,82 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Kuros (Kuros Biosciences) eine Marktkapitalisierung von 701,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at