SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 457,666 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 12 302,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 26,88 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,02 Prozent zugenommen.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

