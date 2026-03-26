Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Kuros (Kuros Biosciences)-Performance
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile bei 19,28 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investierten, hätten nun 5,187 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,84 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,46 CHF wert. Mit einer Performance von +18,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich jüngst auf 894,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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