SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Rentabler Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg?
|
13.11.2025 10:04:25
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,71 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investierten, hätten nun 58,480 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 27,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 596,49 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 496,49 Prozent.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 1,06 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
