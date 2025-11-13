Kuros Aktie

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

Rentabler Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg? 13.11.2025 10:04:25

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,71 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investierten, hätten nun 58,480 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 27,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 596,49 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 496,49 Prozent.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 1,06 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

