SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,58 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 634,921 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien wären am 10.12.2025 19 288,89 CHF wert, da der Schlussstand 30,38 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 1 828,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Kuros (Kuros Biosciences) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at