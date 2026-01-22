Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

Frühes Investment 22.01.2026 10:03:51

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,85 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,869 Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 21.01.2026 104,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 26,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,07 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kuros (Kuros Biosciences) 30,55 4,62% Kuros (Kuros Biosciences)

