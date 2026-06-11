SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,27 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 353,730 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 7 216,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,84 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 773,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at