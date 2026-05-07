Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Rentable Kuros (Kuros Biosciences)-Investition?
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07.05.2026 10:03:46
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an diesem Tag 1,99 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,251 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 026,13 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 06.05.2026 auf 20,42 CHF belief. Mit einer Performance von +926,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 783,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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