Kuros Aktie

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WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Rentable Kuros (Kuros Biosciences)-Investition? 07.05.2026 10:03:46

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an diesem Tag 1,99 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,251 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 026,13 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 06.05.2026 auf 20,42 CHF belief. Mit einer Performance von +926,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 783,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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