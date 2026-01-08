Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Frühes Investment
|
08.01.2026 10:03:26
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,60 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 626,959 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 316,61 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 07.01.2026 auf 27,62 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 1 631,66 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Kuros (Kuros Biosciences) einen Börsenwert von 1,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
