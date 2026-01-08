SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,60 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 626,959 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 316,61 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 07.01.2026 auf 27,62 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 1 631,66 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Kuros (Kuros Biosciences) einen Börsenwert von 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at