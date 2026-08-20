Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Rentable Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage?
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 1,93 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,948 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 22,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 174,03 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 074,03 Prozent gesteigert.
Kuros (Kuros Biosciences) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 863,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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