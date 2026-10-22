SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 2,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,512 Anteilen. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wären am 21.10.2026 904,19 CHF wert, da der Schlussstand 19,44 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 804,19 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich jüngst auf 744,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at