Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Lukrativer Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg? 21.05.2026 10:03:40

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an diesem Tag 25,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investierten, hätten nun 400,000 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 22,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 880,00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,20 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Kuros (Kuros Biosciences) betrug jüngst 812,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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