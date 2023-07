SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kuros (Kuros Biosciences) verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 2,11 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4 739,786 Anteilen. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien wären am 26.07.2023 11 375,49 CHF wert, da der Schlussstand 2,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,75 Prozent.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 98,57 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

