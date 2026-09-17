Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Langfristige Performance
|
17.09.2026 10:03:26
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren verdient
Am 17.09.2023 wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2,18 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 458,716 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 7 779,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 677,98 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Kuros (Kuros Biosciences) einen Börsenwert von 670,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
Analysen zu Kuros (Kuros Biosciences)
Aktien in diesem Artikel
|Kuros (Kuros Biosciences)
|18,24
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.