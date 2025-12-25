Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

Rentables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment? 25.12.2025 10:03:26

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,69 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,258 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 90,25 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 9,75 Prozent verkleinert.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 1,09 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

