Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Kuros (Kuros Biosciences)-Investition im Blick
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09.07.2026 10:03:25
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,70 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,406 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf 21,16 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,23 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 6,77 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Kuros (Kuros Biosciences) betrug jüngst 773,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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