SPI-Papier Lalique-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Lalique bedeutet

Am 06.09.2018 wurde das Lalique-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lalique-Aktie bei 53,28 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Lalique-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,768 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 686,90 CHF, da sich der Wert eines Lalique-Papiers am 05.09.2023 auf 36,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 31,31 Prozent vermindert.

Lalique erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 261,43 Mio. CHF. Der Lalique-Börsengang fand am 25.06.2018 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Lalique-Aktie auf 51,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at