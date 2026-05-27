Landis+Gyr Aktie

Landis+Gyr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

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Investmentbeispiel 27.05.2026 10:03:35

SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Hätte sich eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,923 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (51,70 CHF), wäre die Investition nun 99,42 CHF wert. Damit wäre die Investition 0,58 Prozent weniger wert.

Am Markt war Landis+Gyr (Landis Gyr) jüngst 1,46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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