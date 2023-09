SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile letztlich bei 58,05 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,227 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien wären am 29.08.2023 1 124,03 CHF wert, da der Schlussstand 65,25 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,40 Prozent erhöht.

Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at