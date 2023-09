SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) abgeworfen

Das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 53,90 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,553 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 168,83 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 19.09.2023 auf 63,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,88 Prozent.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich jüngst auf 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at