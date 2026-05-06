Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Langfristige Performance
|
06.05.2026 10:05:22
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren gekostet
Am 06.05.2023 wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,45 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 1,228 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 63,47 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiers am 05.05.2026 auf 51,70 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,53 Prozent verringert.
Landis+Gyr (Landis Gyr) war somit zuletzt am Markt 1,53 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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