Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Lohnender Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstieg?
|
21.10.2026 10:03:28
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie letztlich bei 62,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,594 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 82,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,61 Prozent abgenommen.
Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde am Markt mit 1,45 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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