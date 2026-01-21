SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,50 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,325 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,23 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 20.01.2026 auf 50,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at