Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Profitable Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition?
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,50 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,325 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,23 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 20.01.2026 auf 50,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
