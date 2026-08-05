Landis+Gyr Aktie

Landis+Gyr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

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Rentable Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage? 05.08.2026 10:03:52

SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,85 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,918 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 686,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,35 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 31,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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