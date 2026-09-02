Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Lukrativer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstieg?
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 02.09.2021 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier bei 72,90 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,174 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien wären am 01.09.2026 6 255,14 CHF wert, da der Schlussstand 45,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,45 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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