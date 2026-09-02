SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment verlieren können.

Am 02.09.2021 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier bei 72,90 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,174 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien wären am 01.09.2026 6 255,14 CHF wert, da der Schlussstand 45,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,45 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at