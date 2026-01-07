SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 16,584 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 849,09 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 06.01.2026 auf 51,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,09 Prozent.

Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at