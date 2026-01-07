Landis+Gyr Aktie

Landis+Gyr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition? 07.01.2026 10:03:58

SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 16,584 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 849,09 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 06.01.2026 auf 51,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,09 Prozent.

Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)

mehr Nachrichten

Analysen zu Landis+Gyr (Landis Gyr)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Landis+Gyr (Landis Gyr) 54,30 -1,09% Landis+Gyr (Landis Gyr)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen