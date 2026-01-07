Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Rentable Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition?
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 16,584 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 849,09 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 06.01.2026 auf 51,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,09 Prozent.
Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Analysen zu Landis+Gyr (Landis Gyr)

