SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 11.02.2023 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,441 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 54,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,95 CHF wert. Damit wäre die Investition um 22,05 Prozent gesunken.

Am Markt war Landis+Gyr (Landis Gyr) jüngst 1,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at