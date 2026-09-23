Landis+Gyr Aktie

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WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

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Langfristige Anlage 23.09.2026 10:03:49

SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,85 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154,202 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 555,90 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 22.09.2026 auf 49,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 24,44 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich jüngst auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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