So viel hätten Anleger mit einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment verlieren können.

Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,85 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,727 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 55,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 759,09 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,09 Prozent verringert.

Am Markt war Landis+Gyr (Landis Gyr) jüngst 1,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at