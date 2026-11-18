Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Frühe Investition
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren eingebracht
Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,85 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,727 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 55,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 759,09 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,09 Prozent verringert.
Am Markt war Landis+Gyr (Landis Gyr) jüngst 1,49 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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