Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investmentbeispiel
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie letztlich bei 75,05 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,332 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 59,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,60 CHF belief. Mit einer Performance von -40,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich jüngst auf 1,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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