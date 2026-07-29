SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie letztlich bei 75,05 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,332 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 59,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,60 CHF belief. Mit einer Performance von -40,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich jüngst auf 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at